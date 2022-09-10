Уборка картофеля и посадка озимых культур: чем тюменским дачникам заняться в сентябре Фото: Ольга Крыльцова

Дачный сезон уже завершился, но пока работы на участках - хоть отбавляй. Традиционно, первая декада сентября - это активный сбор урожая картофеля и других корнеплодов. В этом, кстати, есть свои нюансы.

После выкопки картофель следует просушить, а все поврежденные клубни - отобрать и положить отдельно. Если на участке замечено много проволочника, то после сбора корнеплода надо посеять сидерат, а в конце сентября все бархатцы, которые росли на участке, внести на место произрастания картофеля, также можно внести минеральное удобрение хлористый калий. На зиму желательно это участок перекопать большими пластами, чтобы произошло вымерзание вредителя.

Также сентябрь - время уборки капусты. Если будет стоять сырая погода, то среднеспелые и позднеспелые сорта могут начать трескаться. Для предотвращения такого процесса следует немного повредить корни - розетку кочана захватить снизу у корня обеими руками и несколько раз повернуть в одну сторону. В результате к кочану поступление влаги из почвы практически прекратиться, и он не будет растрескиваться. Верный признак готовности к уборке капусты среднеспелых сортов - заблестели макушки кочанов.

В период с 25 сентября начинается посадка озимых культур (чеснок, лук). Перед этим гряды нужно подготовить, чтобы они «выстоялись». Можно внести в землю качественную органику и золу. Через 2-3 недели гряда готова к посадке любой культуры.

В теплице, после сбора урожая, следует убрать все растительные остатки , в том числе сорные растения. Каркас теплицы надо промыть дезинфицирующим или антибактериальным средством, а грунт - пролить раствором Фитоспорина и прожечь серную или серно-табачную шашку, сообщает «Тюменская область сегодня».