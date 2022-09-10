В Тобольске врачи спасли мужчину, упавшего с 10-метрового кедра Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске врачи областной больницы №3 спасли мужчину, упавшего с 10-метрового кедра в окрестностях города.

Рентгеновское исследование показало переломом крестца со смещением позвонка. Кроме того, врач-травматолог Валентина Плоткина диагностировала оскольчатый перелом пяточной кости. Как итог - мужчина полностью потерял возможность ходить.

Чтобы предотвратить риски застойных явлений легких, сердца и других жизненно важных органов, травматолог Алексей Гринь провел экстренную операцию. Пациенту первично составили и зафиксировали винтами отломки крестца, а пяточную кость закрепили спицами. После этого мужчина уже мог сидеть и переворачиваться с одного бока на другой. Кроме того врачам удалось купировать боли и предотвратить риск повреждения органов малого таза.

Вторым этапом была выполнена операция, в ходе которой врачи сопоставили суставную поверхность кости пятки для ее дальнейшего нормального функционирования и окончательно зафиксировали крестец.

Из-за локации перелома - в месте, где проходят сосуды и нервы, травматологи воспользовались помощью эндоваскулярного хирурга Андрея Прохорихина. Он, под контролем рентгена и с помощью введения контрастного вещества, исследовал сосуды органов малого таза на предмет их повреждения и констатировал, что операция прошла успешно.

- Подобные травмы очень опасны не только серьезными переломами костей, но и повреждениями органов малого таза, таких как мочевой пузырь или кишечник. В этом конкретном случае такого развития событий удалось избежать. Но дать гарантию благоприятного исхода при подобных травмах, увы, нельзя. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не подвергать риску свое здоровье, забираясь на высокие деревья, - подчеркнул заведующий отделением травматологии ОБ № 3 Алексей Гринь.