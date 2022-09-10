В Тобольском районе начался капитальный ремонт санатория «Радужный»

Фото: Тобольский муниципальный район

В Малозоркальцевском поселении Тобольского района начался капитальный ремонт санатория «Радужный», который продлится до 2027 года.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин встретился с инвестором Вячеславом Пуповым и узнал о перспективах здравницы, которая долгое время находилась в списке областного проекта «Объекты реновации». Об итогах беседы он рассказал в своем телеграм-канале.

«Генеральный директор компании Вячеслав Пупов уже приступил к капитальному ремонту санатория. Рассказал, что реновация оздоровительного комплекса будет идти до 2027 года в два этапа. Сначала откроют медицинский центр и два спальных корпуса, затем отремонтируют ещё два и построят дополнительный», - написал Митрюшки.

В перспективе Вячеслав Пупов намерен обустроить термальную скважину и предлагать гостям различные оздоровительные программы, особенностью санатория станет разгрузочно-диетическая терапия.

Отметим, что инвестор вложит в реновацию оздоровительного комплекса более 355 млн рублей, сообщает «Тюменская линия».