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Происшествия9 сентября 2022 9:34

Пьяная женщина провалилась в яму на кладбище в Тобольске и просидела в ней до утра

ЧП произошло ещё 20 августа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тобольске пьяная женщина провалилась яму на кладбище в Тобольске и просидела в ней до утра

Тобольске пьяная женщина провалилась яму на кладбище в Тобольске и просидела в ней до утра

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тобольске женщина провалилась в яму на Мусульманском кладбище. По предварительным данным ТОСЭР, ЧП произошло ещё 20 августа, когда дама возвращалась из клуба домой. Решив сократить путь через Четвертый микрорайон, она рухнула в вырытую могилу и просидела в ней до утра, пока её не вытащили оттуда спасатели. Самостоятельно выбраться из ямы девушка не смогла.

По данным СМИ, Мусульманское кладбище сейчас якобы не огорожено, однако, как подтвердили в администрации Тобольска, ограждение там все-таки есть. Пока не наступила зима, на кладбище идет ремонт, включающий и установку ограждений.