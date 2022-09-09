В Тюмени мужик три года воровал природный газ из газопровода, в который незаконно врезался Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, 35 и 45 лет, которые обвиняются в даче взятки в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, следователи собрали множество доказательств вины обоих мужчин, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие выяснило, что 35-летний обвиняемый нелегально произвел врезку в газопровод и незаконно потреблял природный газ, отапливая им свой частный дом. С ноября 2019 года по март 2022 года он передавал посреднику взятку в 200 тысяч рублей, чтобы тот отдал её сотруднику газовой компании. Взамен сотрудник должен был не документировать факты незаконного подключения и потребления природного газа.

Второй обвиняемый в январе 2022 года передал взятку в размере 17 тысяч рублей за такое же бездействие. Также следствие устанавливает, причастен ли сотрудники газовой компании к другим эпизодам такого же преступления. В отношении него также возбуждено дело.