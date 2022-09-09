Тепло в дома жителей Тобольска придет уже 12 сентября 2022 года

Тепло в дома жителей Тобольска придет уже 12 сентября 2022 Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске с 12 сентября стартует отопительный сезон. Об этом на своих страничках в соцсетях рассказал глава города Максим Афанасьев. По его словам, в 2022 году «сентябрь не радует теплом». Среднесуточная температура в городе низкая, поэтому принято решение о подаче тепла в дома тоболяков.

– Уже несколько дней подключаем социальные объекты, с понедельника начнём подключать жилой фонд, – сообщил Афанасьев.

Распоряжение о подаче тепла в дома Тобольска. Фото: администрация Тобольска

Он подчеркнул, что ремонт был интенсивным и подготовку к зиме завершили задолго до 1 сентября. Сначала в дома горожан вернулась горячая вода, а сейчас придет и тепло.

В течение двух-пяти дней управляющие компании начнут подавать тепло, с учетом пусконаладочных процессов и завоздушенности сетей. Чтобы УК вовремя начали подготовку, распоряжение о старте отопительного сезона подписано 8 сентября.