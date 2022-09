В Тюмени 9 сентября 2022 будет так же холодно и дождливо Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 9 сентября, ожидается облачность с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, в северных районах небольшой дождь. Днем небольшой, местами умеренный дождь, ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 C, в приземном слое при прояснении заморозки 0…-5 C, днем +10…+15 C.

Погода в Тюмени 9 сентября 2022 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 9 сентября (27 августа по старому стилю) день памяти двух святых Пимена Великого и Пимена Палестинского. В этот день на Руси крестьяне кланялись рябине и собирали ягоды. Рябину, например, заваривали с чаем, применяли её как бактерицидное и мочегонное средство. Большой урожай рябины предвещал суровые морозы.