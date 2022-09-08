Житель Тюмени купил два килограмма медвежатины, зараженной личинками паразитических круглых червей. Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Инкапсулированные личинки трихинелл (род паразитических круглых червей) нашли в мясе медведя специалисты Тюменской областной ветеринарной лаборатории. Как сообщили в Госохотдепартаменте Тюменской области, двухкилограммовый кусок медвежатины купил тюменец у кафе на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, в десяти километрах от села Ярково.

Тем не менее результаты обследования не позволяют определить, где находится источник трихинеллеза и может ли возбудитель передаться восприимчивым животным. Поэтому установить ограничения в конкретном районе Тюменской области невозможно.

Напомним, трихинеллез чаще всего встречается у барсука, кабана, медведя и енотовидной собаки. Перед тем как есть мясо, лучше направить пробы на трихинеллез в региональные ветеринарные лаборатории. Пока не получены результаты, лучше воздержаться от поедания такого мяса.