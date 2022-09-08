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Происшествия8 сентября 2022 3:31

В Тюмени 8 сентября будет облачно и прохладно

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 8 сентября 2022 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени 8 сентября будет облачно и прохладно

В Тюмени 8 сентября будет облачно и прохладно

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 8 сентября, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь. В крайних юго-западных районах преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, с переходом на юго-западный, 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, местами заморозки в приземном слое: -0…-5, днем +11…+16.

В Тюмени 8 сентября будет облачно и прохладно

В Тюмени 8 сентября будет облачно и прохладно

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 8 сентября день памяти святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана. С этого дня крестьяне на Руси начинали косить овес, поэтому и прозвали Наталию Овсянницей. Смотрели и на погоду: если утром было холодно, значит, зима будет ранней и холодной. А если к этому дню с дуба и березы не опали листья, значит, зима будет суровой.