Тюменцам разъяснили, в какой одежде можно приходить в школу, а в какой - нельзя Фото: Татьяна Коркина

Внесение изменений и дополнений в требования к школьной форме – компетенция управляющих советов и родительских комитетов каждой школы. Об этом заявил замгубернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. По его словам, 1 сентября 2013 года вступила в силу новая норма закона «Об образовании». В нем ввели единые требования к школьной форме, и все областные школы выработали требования к одежде учеников на уровне коллектива педагогов и родителей.

Каждая школа закрепила нормы решениями управляющих советов, советов родителей и других органов управления школы в соответствии с требованиями федерального законодательства об образовании.

При определении единых требований к школьной форме был выбран принцип светского характера образования, закрепленный в законе. То есть одежда в школах не может иметь религиозной и атеистической пропаганды. Школьная форма должна быть комфортной, удобной для ребят и соответствовать нормам делового стиля.

То есть решение о введении единой школьной формы принимает не директор, а управляющий совет школы, родители и педагоги. Любые корректировки норм могут быть внесены путем коллективных обсуждений.

– В случае отсутствия подобных решений о внесении изменений в принятые нормы, несоблюдение установленной формы одежды признаются несоответствующими уставным и регламентирующим документам образовательных организаций, – заключил Алексей Райдер.