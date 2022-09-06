Директор тюменской фирмы уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 35 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего руководителя одной из местных фирм. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в крупном размере.

Следствие выяснило, что с апреля по декабрь 2021 года мужчина, чтобы уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость, передавал бухгалтеру документы, которые содержат лживые сведения о выполнении работ сторонними организациями, в том числе липовые счета-фактуры. Данные были отражены в бухгалтерском учете и в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. В общей сложности предприниматель уклонился от уплаты налога на общую сумму более 35 млн рублей.

Во время следствия на имущество и счета обвиняемого наложили арест. Сейчас дело направят в суд для вынесения решения.