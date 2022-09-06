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Происшествия6 сентября 2022 11:11

Директор тюменской фирмы уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 35 млн рублей

Дело направлено в суд
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Директор тюменской фирмы уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 35 млн рублей

Директор тюменской фирмы уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 35 млн рублей

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего руководителя одной из местных фирм. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в крупном размере.

Следствие выяснило, что с апреля по декабрь 2021 года мужчина, чтобы уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость, передавал бухгалтеру документы, которые содержат лживые сведения о выполнении работ сторонними организациями, в том числе липовые счета-фактуры. Данные были отражены в бухгалтерском учете и в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. В общей сложности предприниматель уклонился от уплаты налога на общую сумму более 35 млн рублей.

Во время следствия на имущество и счета обвиняемого наложили арест. Сейчас дело направят в суд для вынесения решения.