В Тюмени продлили запрет на движение машин в районе перекрестка Амурской и Новосибирской из-за ремонта водопровода Фото: Тюмень - наш дом

Срок реконструкции водопровода в Тюмени в районе Амурской и Новосибирской продлен до 30 сентября 2022 года в связи с производственной необходимостью. Таким образом, до этого числа на участке автодорог в районе перекрестка Амурской и Новосибирской также прекращено движение транспорта.

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, объезжать участок можно по улицам Магнитогорской, Транспортной и Парковой.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.