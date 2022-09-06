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Авто6 сентября 2022 3:34

В Тюмени продлили запрет на движение машин в районе перекрестка Амурской и Новосибирской из-за ремонта водопровода

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АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени продлили запрет на движение машин в районе перекрестка Амурской и Новосибирской из-за ремонта водопровода

В Тюмени продлили запрет на движение машин в районе перекрестка Амурской и Новосибирской из-за ремонта водопровода

Фото: Тюмень - наш дом

Срок реконструкции водопровода в Тюмени в районе Амурской и Новосибирской продлен до 30 сентября 2022 года в связи с производственной необходимостью. Таким образом, до этого числа на участке автодорог в районе перекрестка Амурской и Новосибирской также прекращено движение транспорта.

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, объезжать участок можно по улицам Магнитогорской, Транспортной и Парковой.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.