Погода в Тюмени 6 сентября 2022 года: На Евтихия Тихого должен пойти тихий дождь

Погода в Тюмени 6 сентября 2022: На Евтихия Тихого должен пойти тихий дождь Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 6 сентября, ожидается облачность с прояснением, местами небольшой, в южных районах умеренный дождь, Ветер северо-восточный с переходом на северный, 4 – 9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 C, в юго-восточных районах до +12 C, местами заморозки -0…-5 C, днём +11…+16 C.

Погода в Тюмени 6 сентября 2022 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 6 сентября (24 августа по старому стилю) день памяти священномученика Евтихия. На Руси его прозвали Евтихий Тихий. Этот день должен быть тихим и безветренным, иначе льняное семя могло осыпаться. Если в этот день шел дождь, значит, осень будет сухой, а на будущий год будет хороший урожай.