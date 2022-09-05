В Тюмени очевидцы спасли молодого парня, стоявшего на краю «пермяковского» моста Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня днем, 5 сентября, очевидцы спасли молодого парня, который стоял на краю пермяковского моста. Неравнодушные тюменцы помогли ему и сняли с моста.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, на место происшествия приехали спасатели, но, к счастью, их помощь не потребовалась. Медикам тоже звонили, но, как и в случае со спасателями, их помощь мужчине не потребовалось – пациента на месте попросту не было.

Кстати, водители, которое проезжали в районе ул. Пермякова, тоже уговаривали тюменца отступить от края моста и не совершать необдуманных действий.