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Происшествия5 сентября 2022 14:53

В Тюмени очевидцы спасли молодого парня, стоявшего на краю пермяковского моста

Помощь спасателей и медиков ему не потребовалась
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени очевидцы спасли молодого парня, стоявшего на краю «пермяковского» моста

В Тюмени очевидцы спасли молодого парня, стоявшего на краю «пермяковского» моста

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня днем, 5 сентября, очевидцы спасли молодого парня, который стоял на краю пермяковского моста. Неравнодушные тюменцы помогли ему и сняли с моста.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, на место происшествия приехали спасатели, но, к счастью, их помощь не потребовалась. Медикам тоже звонили, но, как и в случае со спасателями, их помощь мужчине не потребовалось – пациента на месте попросту не было.

Кстати, водители, которое проезжали в районе ул. Пермякова, тоже уговаривали тюменца отступить от края моста и не совершать необдуманных действий.