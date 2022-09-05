В Тюмени парня, который отправил друга на тот свет, упекли в тюрьму на шесть лет

В Тюмени парня, который отправил друга на тот свет, отправили в тюрьму на шесть лет Фото: Татьяна Коркина

Шесть лет и 1 месяц в колонии-поселении и три года запрета на деятельность, связанную с управлением транспорта, – таков приговор Центрального районного суда Тюмени в отношении 26-летнего молодого человека. Он признан виновным сразу в двух преступлениях: в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и в управлении транспортом в пьяном виде во второй раз.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, 13 июня 2022 года молодой человек вновь сел пьяным за руль автомобиля «Лада», принадлежащего его другу, и отправился вместе с ним за алкоголем. При этом ранее парня уже привлекали к административке за вождение в нетрезвом виде.

Когда он ехал по улице Тимуровцев, не справился с управлением, въехал в забор частного дома и в находившуюся за ним металлическую трубу. В результате его друг получил травмы, от которых скончался в больнице.

Матери погибшего парня обвиняемому предстоит выплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.