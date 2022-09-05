В Тюменской области ищут рыжую 72-летнюю пенсионерку, которая ушла в лес и бесследно исчезла

Фото: ЛизаАлерт. Тюменская область

В Нижнетавдинском районе Тюменской области (село Иска) разыскивают 72-летнюю Потапову (Бушуеву) Надежду Федоровну 1949 г. р. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт. Тюменская область», женщина накануне, 4 сентября 2022 года, ушла в лес и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, рыжие волосы, голубые глаза. Была одета в черную куртку, черные штаны, черные кроссовки и красный берет.

Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Надежды Федоровны, просьба сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.