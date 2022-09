Погода в Тюмени 4 сентября 2022: туман и местами заморозки Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 4 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер западный с переходом на северо-западный 5-10. Температура воздуха ночью +4…+9 C, местами заморозки 0…-5 C, днем +13…+18 C.

Погода в Тюмени 4 сентября 2022 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 4 сентября (22 августа по старому стилю) день мученика Агафаоника Никомидийского, или как его называли на Руси Агафона Огуменника. В этот день крестьяне считали, что лешие перегоняют по лесу зверей, и попадаться ему на глаза смертельно опасно. А ещё наблюдали за погодой: если день выдался ясным, то солнечная погода продержится ещё четыре недели.