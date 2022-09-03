Новый дирижер Тюменской филармонии: «Моя задача — найти компромисс, но в то же время внести коррективы в программу сезона». Фото: группа дирижера в ВК.

Концертный сезон Тюменского филармонического оркестра на 2022-2023 годы почти сформирован, но в программе еще будут изменения. Об этом рассказал новый дирижер Юрий Медяник.

— Я запрыгиваю в уже «идущий пароход», так как концертный сезон всегда планируется очень заранее. Моя задача — найти компромисс, чтобы не обмануть ожиданий публики, и в то же время — внести коррективы в программу сезона, сделать ее уникальной, такой, какой представляю ее я для развития и ради развития оркестра, — цитирует Медяника «Тюменская линия».

Генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина считает, что новый дирижер поможет тюменскому оркестру стать еще лучше и воплотит в жизнь новые музыкальные идеи.

— Юрий Медяник — яркий, многогранный, энергичный музыкант, который открыт всему новому. Он способен покорить аудиторию в любом качестве: как солист и как дирижер, — поделилась Вероника Кирюшина. — В одном из интервью он сказал, что оркестр — его самый большой инструмент, на котором он с большим удовольствием играет.