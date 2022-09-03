В Тюмени школьники выяснят, кто лучше бегает в противогазе и с противотанковой миной. Фото: «КП».

В Тюмени сегодня пройдет военно-спортивная эстафета «Мы против террора!». Участниками станут школьники 10-12 лет, команды из подростков 13-17 лет, объединения педагогов и родителей. Детям и взрослым предстоит бег в противогазе, бег с противотанковой миной, преодоление переправы, бег в чулках от общевойскового защитного костюма. Также среди дисциплин: транспортировка раненого, передача спального мешка над головой, гладиаторские бои и перетягивание каната, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

На эстафете будет работать выставка военных экспонатов и площадка МЧС. Мероприятие начнется в 10:30 на спортивной площадке школы №69, корпус 2. Наградят победителей в полдень.

«На 1 июля патриотическое движение Тюмени объединило более 20,7 тысячи человек. Появляются новые форматы работы, призванные противостоять экстремистским проявлениям», — рассказали в департаменте.

Эстафету организовал детско-юношеский центр «Град» при поддержке департамента, школы и областной организации «Союз военных инженеров».