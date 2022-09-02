В Тюмени липовый курьер облапошил бабулю почти на полмиллиона рублей

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В Тюмени закончили расследование уголовного дела против 19-летнего молодого человека, который подозревается в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в мессенджере парень нашел предложение о работе курьером. Он связался с авторами объявления и узнал, что ему придется ездить по адресам, собирать крупные суммы денег и переводить наличку на разные банковские счета (конечно, оставив определенный процент). Конечно, парень понимал, что стал пособником мошенников, но от «легких» денег не стал увиливать.

Жертвой парня стала пенсионерка. Молодой человек представился её соседом, позвонив на домашний телефон. Подозреваемый пояснил, что сбил человека, и передал трубку якобы полицейскому, который «подтвердил», что тот совершил ДТП. Чтобы минимизировать последствия аварии, с пенсионерки потребовали 450 миллионов рублей, который заберет курьер. Правда, у бабули оказалось на 25 тысяч рублей меньше, но она отдала свои кровные «курьеру».

Только потом пенсионерка понял, что стала жертвой обмана мошенников и обратилась в полицию. Парня через некоторое время задержали и установили авто, на котором тот ездил. «Курьера» задержали и доставили в полицию. Свою вину он полностью признал и возместил ущерб потерпевшей.

Однако, от уголовки его не спасло: уголовное дело направила в суд.