Власти Тюменской области поставили на контроль ситуацию с 88-й школой, где пятиклассницу якобы не пустили на уроки в хиджабе. Фото: скриншот с видео

В Тюмени проверяют информацию о пятикласснице Айше, которую якобы не пустили в школу № 88 в хиджабе. Об этом сообщает Информационный центр правительства со ссылкой на региональный департамент образования и науки и комитет по делам национальностей.

Власти сообщают, что девочка несколько лет ходила в школу в платке, и никто никаких замечаний ей не делал.

- Согласно действующему федеральному законодательству об образовании и Уставу школы, учащиеся должны соблюдать Устав и, соответственно, принятую форму одежды, - отметили в региональном правительстве.

Возникшую ситуацию взяли на контроль управление образования, управления национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области. Совсем скоро стороны встретятся, чтобы всесторонне обсудить вопрос с позиций норм действующего законодательства и права граждан на свободу вероисповедания.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что родители пятиклассницы Айше Давудовой возмутились требованием директора Елены Головчук, что девочка должна ходить на уроки без платка.