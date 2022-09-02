«Покиньте школу, иначе вызову полицию!»: в Тюмени директор школы не пустила на уроки пятиклассницу в хиджабе

Фото: скриншот с видео

Новый учебный год в школах на Урале стартовал с череды громких скандалов. Сначала «перчинку» подкинула старшеклассница из Екатеринбурга, заявившаяся на линейку в нижнем белье, затем «эстафету» подхватил школьник все с того же Еката, который пришел на праздник в женском платье (родители рассказали о наказании для сына, а в самой школе уже проводят проверку), пришла очередь Тюмени.

У нас отличилась директор школы №88 Елена Головчак, которая в первый учебный день отказалась пускать ученицу в школу, потому, что та пришла… в хиджабе. Об инциденте корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказал отец школьницы, Ибрагим Давудов.

По его словам, с утра его супруга со старшей дочерью и младшим сыном отправились в школу. Девочка – в пятый класс, мальчик – в первый. Но не успела мать выйти за порог школы, как увидела дочь в слезах.

- Она спросила, что случилось. Сказали, мол, что в хиджабе в школу заходить нельзя, - рассказывает Ибрагим. – Моя жена возмутилась, попыталась поговорить с директором и узнать, на основании чего ребенок должен снять хиджаб? Та ответила: на основании устава, хотя в уставе школы не прописаны четкие требования. Супруга попыталась образумить директора и сняла всю ситуацию на видео.

Ибрагим рассказывает, что после обеда сам пришел в школу и попытался увидеться с директором, чтобы урегулировать конфликт. Ни директор, ни завуч к нему так и не вышли, сославшись на занятость на совещании.

- Я сказал секретарям, что буду жаловаться в департамент образования и в прокуратуру, на что они мне сказали: «Имеете полное право», - продолжает отец. – Считаю, что все образуется, но директор повела себя не педагогично. Ситуация могла нанести травму моей дочери в таком возрасте. Можно было заранее вызвать нас, родителей, посидеть, поговорить, мы бы нашли общий язык.

Ибрагим поделился с нами требованиями к одежде учащихся. Обратите внимание на 14 пункт. Фото: Ибрагим Давудов

К слову, на видеокадрах, которыми поделился с нами Ибрагим, виден только конец разговора между матерью девочки и Еленой Головчак. Последняя просит женщину покинуть школу, иначе она будет «общаться с полицией». В итоге девочку на занятия все-таки пропустили, но на этом скандал явно не закончится.

А вот и школа, где произошел скандал. Фото: Ибрагим Давудов

Официальный ответ от департамента образования Тюмени ожидается. В самой же школе не стали комментировать ситуацию, сославшись все на то же совещание.

ОФИЦИАЛЬНО

Власти Тюменской области поставили на контроль ситуацию с 88-й школой, где пятиклассницу якобы не пустили на уроки в хиджабе. Совсем скоро стороны конфликта встретятся.

Напомним, ранее «КП – Тюмень» сообщала о том, что в поселке под Тюменью молодой педагог не сдержался и бросился на учеников прямо на уроке. Учителя ОБЖ отстранили от работы, а к детям пригласили психолога. Позже его уволили по статье.