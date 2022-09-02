Погода в Тюмени 2 сентября 2022: жара сменит холод, но только на один день Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 2 сентября 2022, ожидается переменная облачность, местами небольшой, в северных районах умеренный дождь с грозой. Ночью в отдельных районах туман. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 C, днем +22…+27 C, в южных районах местами до +32 С, в северных районах до +17 С.

По народному календарю 2 сентября (20 августа по старому стилю) – Самойлов день, в честь библейского пророка Самуила или Шмуэля (в переводе «услышанный Богом»). На Руси этот день считали мужским праздником, поэтому и дочери, и жены старались как можно больше угодить главе семейства – накрыть стол, подарить новую рубаху и т.д. В этот день крестьяне просили хорошей погоды для осенних работ, ведь до зимы – рукой подать.

А ещё с этого дня в лесах появлялись первые зимние опята, поэтому главным блюдом Самойлова дня были жареные грибы с картошкой.