В Тюмени маршрутка насмерть сбила 40-летнего мужчину, чья личность до сих пор не установлена Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Один человек погиб сегодня утром, 1 сентября, в страшном ДТП на улице Рабочей. Пока личность мужчины не установлена, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

На вид мужчине 40 лет Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По данным ведомства, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода и в этот момент его сбила газелька. К счастью, в момент аварии в маршрутке не было пассажиров, а сам автомобиль находился не на маршруте.

Мужчина скончался на месте, на вид ему около 40 лет, обстоятельства ДТП выясняются.