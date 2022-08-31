Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 31 августа 2022 года увеличилось на 926 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 31 августа 2022 увеличилось на 926 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на 31 августа 2022 года в Тюменской области увеличилось ещё на 926 человек, включая 151 ребенка. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии в общей сложности составило 208 262 человека, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Также за сутки выздоровели 447 человек (всего – 195 575 человек). На искусственной вентиляции легких находятся два пациента, под медицинским наблюдением – 7,7 тысячи человек. Для лечения больных развернуто 135 коек, свободный коечный фонд составляет 17%.

За сутки в лабораториях региона провели 6 188 лабораторных исследований, полный курс вакцинации прошел 1 137 651 человек.