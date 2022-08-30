В Тюмени женщина сняла квартиру, чтобы обустроить ферму для выращивания конопли Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 49-летней женщины, которая подозревается сразу по двум статьям УК РФ: «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства» и «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном и крупном размерах».

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, в 2021 году обвиняемая решила выращивать растения рода конопли и изготавливать из них наркотики для личного употребления. Для этого она сняла квартиру в центре Тюмени и купила в интернете семена конопли, систему вентиляции, термолампы с датчиками температуры, удобрения и другие необходимые вещи для выращивания растения. Всем этим добром женщина оборудовала съемную квартиру под «ферму».

Вот так выглядит съемная квартира тюменки Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

С января по май 2022 года «предпринимательница» культивировала коноплю, из которой и изготавливала наркотические средства. Однако 30 мая 2022 года злоумышленницу разоблачили полицейские. По разным адресам у неё забрали 35 корней кустов конопли, части этих растений, общей массой почти 2,5 кг, а также более 5,3 кг марихуаны и более 23,5 граммов гашиша.

За все её преступления женщине может грозить до 10 лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.