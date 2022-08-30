В Пермском крае трагически погибла 52-летняя депутат, главред медиахолдинга «Ишим ТВ» Елена Бочкарева. Фото: Ишим ТВ

Главный редактор медиахолдинга «Ишим ТВ», 52-летняя депутат Ишимской городской думы Елена Бочкарева трагически погибла в ДТП 28 августа 2022 года. По данным ГИБДД по Пермскому краю, смертельная авария произошла на 119-м километре трассы Пермь – Екатеринбург. Трактор МТЗ-82 с прицепом не дал автомобилю «БВД» выехать со второстепенной дороги, Елена скончалась на месте ДТП.

Как рассказали в телерадиокомпании, женщина была полна энергии и всю себя отдавала работе.

– Главным делом ее жизни было телевидение, которому она была предана всей душой. Была ведущей передач «Добрый вечер», «627 400», «Соседи», «Зеркало», «Город мой» «Диалог» и многих спецпроектов, – рассказали в «Ишим ТВ».

На счету Елены Бочкаревой – масса телевизионных циклов. Один из последних – «Ишиму 240 лет» – об интересных фактах о городе, его историях и людях.

«Комсомольская правда» – Тюмень» присоединяется к соболезнованиям коллег ТРК «Ишим ТВ».