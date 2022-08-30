В Заводоуковске суд оправдал мать пьяного школьника, толкнувшую инспектора по делам несовершеннолетних Фото: Татьяна Коркина

В Заводоуковске суд оправдал местную жительницу Наталью Д., которую обвиняли в «неопасном насилии» к полицейскому, сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области.

«Преступление» произошло ещё в декабре 2018 года, когда замдиректора одной из местных школ обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних из-за пьяного школьника, появившегося на предновогодней дискотеке. От парня, который вел себя неадекватно, несло перегаром, речь была несвязной, а движения – заторможенными.

Педагоги рассказывают, что с 5-го класса мальчик перестал интересоваться учебой, прогуливал занятия, курил на переменах, а с декабря 2017 по август 2019 года находился на школьном учете за употребление алкоголя. В тот злополучный день инспектор приехала в школу, чтобы проверить, правда ли школьник вусмерть накидался. Для этого она предложила маме подростка сопроводить сына на медосвидетельствование, на что женщина согласилась. Однако позже, в больнице, передумала и запретила сыну проходить процедуру.

По словам инспектора ПДН, мать ударила ее в грудь так, что она больно стукнулась спиной об косяк. Представительница власти пыталась привлечь женщину к уголовке, но мать заявила на следствии, что не била инспектора, а случайно зацепила на выходе в дверях. Доказательств, что это произошло не так, инспектор предоставить не смогла.

– Установлено, что при попытке выйти из приемного отделения больницы Наталья не смогла обойти стоявшего в дверях инспектора ПДН, закрывавшего ей выход, и она нечаянно ее задела. Действие Натальи было направлено не на причинение насилия представителю власти, а на реализацию своего конституционного права на свободу передвижения, выбора места пребывания и на личную неприкосновенность, – сообщили в пресс-службе.

В итоге Наталью оправдали, а иск инспектора по делам несовершеннолетних о компенсации морального вреда на сумму 50 тысяч рублей не удовлетворили.