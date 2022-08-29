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Происшествия29 августа 2022 16:13

Один человек пострадал в ДТП на Старом Тобольском тракте, где столкнулись «Шкода» и «Газель-Некст»

ЧП произошло рано утром
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: телеграм-канал «Противопожарная служба ТО»

Фото: телеграм-канал «Противопожарная служба ТО»

Один человек пострадал в результате утренней аварии, которая произошла в Тюмени на 9-м километре автодороги Старого Тобольского тракта. По данным телеграм-канала «Противопожарная служба ТО», ЧП произошло около 5 утра, а сообщение на телефон отдельного поста № 105 села Мальково поступило в 05.24.

Фото: телеграм-канал «Противопожарная служба ТО»

Фото: телеграм-канал «Противопожарная служба ТО»

Пожарные прибыли на место происшествия через 9 минут. Они отключили питание от аккумулятора и предотвратили возгорание автомобилей «Шкода» и «Газель-Некст», которые и попали в ДТП.

Пострадавшего в аварии оперативно доставили в больницу.