В Тюмени из горящего жилого дома спасли отравившегося угарным газом мужчину

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тюменские пожарные спасли из горящего дома мужчину.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области, вечером 28 августа сотрудники 40-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в одноэтажном двухквартирном доме на улице Береговой в Тюмени. Во время пожара они спасли 58-летнего тюменца, который отравился угарным газом и потерял сознание.

– Сообщение о пожаре на диспетчерский пульт поступило в 20.33. Прибывшими подразделениями было установлено, что очаг пожара находится в одном из помещений пятикомнатного частного домовладения, разделенного на двух хозяев. Огнем были охвачены жилые и хозяйственные помещения, – сообщили в ведомстве.

Пожар вызвал сильное задымление в доме, некоторые из жильцов успели эвакуироваться самостоятельно, кроме одного мужчины. Обнаружив задыхающегося человека, который начал терять сознание, спасатели вынесли его из дома на руках и оказали первую помощь. Затем его передали сотрудникам скорой медицинской помощи. В результате обследования выяснилось, что его здоровью ничего не угрожает.