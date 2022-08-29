В Тюмени найден мертвым мужчина, которого искали почти месяц

Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

В Тюмени найден мертвым мужчина, которого искали с начала августа. Как сообщили в группе поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», сегодня, 29 августа, тюменец найден погибшим. Обстоятельства смерти не уточняются.

Все три недели поиски мужчины вели волонтеры поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», добровольцы и, конечно, полиция. На днях в социальных сетях появилась информация о том, что поисковики обнаружили мужские кроссовки в лесу у болота.

Как было известно ранее, Сергей Булыгин, 1976 года рождения, днем 7 августа вышел из дома на улице Олимпийской, 4 в компании неизвестного и ушел в неизвестном направлении. Ночью в этот же день он позвонил домой и сообщил о том, что его избили и он находится в лесу.