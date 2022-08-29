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Общество29 августа 2022 5:53

В Тюменской области за неделю зарегистрировали 61 пожар

Спасатели напомнили о пожарной безопасности
Виктория Терина
В Тюменской области за неделю зарегистрировали 61 пожар

В Тюменской области за неделю зарегистрировали 61 пожар

Фото: Татьяна Коркина

За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрирован 61 техногенный пожар и спасено 15 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

По информации ведомства, к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 58 раз. И еще 29 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи жителям региона.

– Уважаемые жители и гости Тюменской области, соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщите об этом по телефону вызова экстренных служб 112, – призывают спасатели.

Напомним, чтоэтим летом в центре Тюмени, недалеко от Цветного бульвара, горела кровля трехэтажного здания. Спасатели эвакуировали 13 припаркованных рядом со строением автомобилей.