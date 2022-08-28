В Тюмени задержали четверых нетрезвых водителей

ДПС в Тюмени задержала четверых нетрезвых водителей Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сегодня, 28 августа, на улице Республики, 205 сотрудники ДПС задержали четырёх водителей. Двое были в состоянии алкогольного опьянения и ещё двое с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.

- Аншлаг случился сегодня под утро у одного из тюменских злачных мест, на ул.Республики, 205. Наряд ДПС задержал 4-х водителей: 2 пьяных и 2 с признаками наркотического опьянения, отказавшихся проходить освидетельствование - сообщила пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

Кстати, двое ехали в кафе по злополучному адресу, а двое – из него. Это были 52-летний мужчина из ближнего зарубежья и девушка, которую задерживают не впервые, и поэтому ее ждёт уголовная ответственность.

За последние сутки сотрудники ГИБДД Тюменской области задержали 22-х водителей, которые сели за руль пьяными, 17 из них задержаны ночью.