Тюменские аграрии приступили к уборке картофеля и овощей открытого грунта Фото: Татьяна Коркина

Тюменские земледельцы завершают обмолот озимых и ждут созревания кукурузы. По последним данным обмолочено 94,7 тысяч га из 711,1 тысяч га. Валовый сбор зерна составил 263,8 тысяч тонн. Такие данные привели в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

Обмолот озимых культур завершается: убрано 84 процента от нужного объема. На 67 процентов от необходимых показателей обмолочен горох.

– Два хозяйства («Альянс-Агро» и агрокомплекс «Маяк») приступили к обмолоту пшеницы. Товаропроизводители применяют два вида уборки: раздельную и прямую. При раздельной культура остается на несколько дней на полях в скошенном виде: так зерно, за счет предварительного подсушивания, становится более качественным - рассказал начальник управления по развитию АПК Казанского района Сергей Долгих.

Скоту запасли 6 929 тонн сена и 19 400 тонн сенажа. Что касается заготовки силоса, аграрии ждут, когда кукуруза достигнет молочно-восковой спелости.

– Сено и сенаж используются в качестве корма как молодняка (телят), так и дойного стада, только в разных пропорциях, поскольку «малышам» и «мамам» требуется разное количество энергии для жизнедеятельности. Так, большее количество сенажа, обладающего молокогонным эффектом, животноводы дают взрослым коровам, – пояснил Сергей Долгих.

Тюменские аграрии приступили к уборке картофеля и овощей открытого грунта. Убрано 11 141 тонн второго хлеба и 5 657 тонны свеклы, лука, капусты, моркови.