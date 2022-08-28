Фото центра «Ребячья республика»

Олимпиадники со всей Тюменской области собрались в «Ребячьей республике».

На смену приехали больше 300 учеников Физико-математической школы Тюменской области из Тюмени и 50 - из районов. Сменеа «Стартовая школа» на базе центра «Ребячья республика» стартовала 25 августа. Ребята будут готовится к олимпиадам по математике и другим предметам.

- Скоро стартует Всероссийская олимпиада школьников и для активного включения ребят в это движение из школ, которые расположены в районах области, мы предусмотрели модуль по математике. Для учеников ФМШ – плюс еще физика, химия и биология. Также ученики смогут подготовиться и к новому учебному году под наставничеством ведущих педагогов региона, - сообщили организаторы смены.

Школьники пробудут в "Ребячьей республике" до 1 сентября и встретят там День знаний.