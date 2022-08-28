Медики рассказали о состоянии мужчины, избитого подростками в селе под Тюменью Фото: Татьяна Коркина

Состояние здоровья мужчины, избитого на железнодорожной станции Вагая девочками-подростками, оценивается как удовлетворительное. Эту информацию сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

- Вызов поступил в 23:44. Скорая медицинская бригада прибыла на место уже через пять минут. После осмотра и оказания первой помощи, пациента доставили в Омутинскую ЦРБ в отделение реанимации, где он получил всю необходимую помощь. Позднее, 26 августа его перевели в профильное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, - рассказали депздраве региона.

Напомним, это происшествие случилось в минувшую субботу, 20 августа, на станции железнодорожного вокзала. Известно, что участники конфликта не были ранее знакомы и мстить друг-другу им было не за что.

СУ СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело. Дело контролирует прокурор Тюменской области Владислава Московских.