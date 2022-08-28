В Ялуторовске проведут фестиваль силового экстрима Фото: Татьяна Коркина

В Ялуторовске проведут фестиваль силового экстрима с участием Михаила Кокляева. Он является мастером спорта международного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу по версии WPC. Об этом сообщил организатор фестиваля, предприниматель, депутат Егор Ефимов.

Фестиваль пройдет на Сретенской площади 1 октября. В рамках форума запланировано проведение I городского турнира «Чемпионы двора».

- Михаил Кокляев проведет турнир силачей, которые будут поднимать разные тяжести: автомобили, 60-килограммовые гири, другое. Поставим турник, со всех дворов Ялуторовска соберём ребят, которые посоревнуются в подтягивании и возможно покажут что-то из воркаута, - сообщил Егор Ефимов.

В качестве гостя и судьи пригласят лидера движения Street workout Тюменской области Сергея Мехнина.

Для победителей турнира «Чемпионы двора» предусмотрены не только медали, но и ценные подарки.