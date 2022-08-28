В Голышманово открыли креативное место для отдыха молодежи

Фото: Молодежное пространство ПростоГолышманово

В Голышмановском округе открылось молодежное пространство, которое назвали «ПростоГолышманово».

Креативное пространство создали для ребят 14-20 лет. Такого места для отдыха молодёжи в поселке Голышманово раньше не было, а появилось оно благодаря инициативе активных специалистов местного центра культуры и досуга. Проект вошел в число победителей на конкурсе грантов губернатора Тюменской области и получил 424 тысячи рублей. Средства направили на приобретение мебели и косметический ремонт помещения.

Подростки и любители больших компаний, могут прийти сюда и весело провести время с друзьями: посмотреть фильмы, пообщаться, поиграть в настольные игры, поучаствовать в квизах и квестах, послушать музыку, просто поваляться на креслах-мешках и посидеть в интернете.

- В прохладную осень и морозную зиму нам было трудно найти место для встреч, а теперь у нас есть «ПростоГолышманово». Я сама принимала участие в разработке концепции этого пространства и прислушивалась к друзьям, что бы они хотели здесь видеть. Помогала делать ремонт - поделилась Лиза Журавлёва.

«ПростоГолышманово» будет работать по вечерам - в пятницу, субботу и воскресенье.