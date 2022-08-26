Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2022 10:38

Ехавший от бабушки пьяный тюменец на электробайке въехал в бетонный блок

Мужчину госпитализировали в больницу
Сергей Швецов
Ехавший от бабушки пьяный тюменец на электробайке въехал в бетонный блок.

Ехавший от бабушки пьяный тюменец на электробайке въехал в бетонный блок.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Монтажников в Тюмени мужчина на электробайке въехал в бетонный блок в месте, где проводились ремонтные работы. Несмотря на то что место это было ограничено дорожными знаками, 28-летний житель областной столицы не справился с управлением: может быть, потому что был пьян?

– Права управления транспортом тюменец не имеет. Показания алкотестера составили 1,19 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек травмировал ногу, его увезли в больницу, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства аварии. Известно, что мужчина ехал от бабушки. Кстати, ранее его уже задерживали нетрезвым за рулем «Лады». Это было в 2016 году. Тогда по решению суда он отсидел 13 суток.