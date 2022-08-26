Ехавший от бабушки пьяный тюменец на электробайке въехал в бетонный блок. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Монтажников в Тюмени мужчина на электробайке въехал в бетонный блок в месте, где проводились ремонтные работы. Несмотря на то что место это было ограничено дорожными знаками, 28-летний житель областной столицы не справился с управлением: может быть, потому что был пьян?

– Права управления транспортом тюменец не имеет. Показания алкотестера составили 1,19 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек травмировал ногу, его увезли в больницу, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства аварии. Известно, что мужчина ехал от бабушки. Кстати, ранее его уже задерживали нетрезвым за рулем «Лады». Это было в 2016 году. Тогда по решению суда он отсидел 13 суток.