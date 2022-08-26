«Трещит по швам». В Тюмени учащихся школы № 45 будут возить в другое учебное заведение

В Тюмени учащихся школы №45 будут возить в другое учебное заведение. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени учащихся школы № 45 будут возить в другое учебное заведение – в соседнюю школу № 9. По словам автора сообщения, которое было опубликовано в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте», родители с таким раскладом не согласны.

«Родителей 4 класса поставили перед фактом, что наш и ещё несколько классов будут учиться в 9-й школе, вместе со своим учителем будут ездить на школьном автобусе. Оказывается, набрали много первоклассников, теперь их некуда садить, и мы должны уступить место. Это повсеместная практика или только у нас такой беспредел творится?!» – спрашивает горожанка.

Комментаторы никакой проблемы в сложившейся ситуации не видят: «2 года сын ездил на школьном автобусе. Увезли-привезли, учитель с детьми. Это было лучше, чем учёба в третью смену. Вас же не кинули своим ходом добираться, а организованно возят»; «Сказали бы спасибо, что вообще возят и учат ваших детей. Вам лень ребёнка отправить на автобусе до школы, а у нас вообще дети из деревни ездят на автобусе в другую деревню, встают в 6.30 и на остановку, а если чуть опоздал – либо пешком иди больше 10 км, либо дома сиди, или проси кого-то».

Меж тем в средней общеобразовательной школе № 45 заявили, что это вынужденная мера: «Чтобы разгрузить учебные площади, принято решение о том, что для учеников ряда параллелей обучение будет организовано в СОШ № 9 с подвозом учащихся. В сложившихся условиях департамент образования Тюмени и администрация школы принимают все возможные меры для того, чтобы организация образовательного процесса в учреждении соответствовала действующим требованиям и нормам».