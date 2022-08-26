Тюменский дачник ударил соседа сковородкой из-за машины, мешающей проезду. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Уватского района от медика поступило сообщение, что в больнице помогли 62-летнему мужчине с резаной раной на руке. Оказалось, что пострадавший долго конфликтовал со своим соседом по дачному участку.

В день происшествия между ними вспыхнул конфликт на почве того, что машина, припаркованная возле участка потерпевшего, мешала проезду подозреваемого. После словесной перепалки сначала оппонент ударил пожилого человека сковородкой по голове, а затем порезал ему руку.

– Участковый задержал агрессивного дачника и доставил его в отдел полиции. Мужчина свою вину признал, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.