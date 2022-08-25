На улице Жигулевской в Тюмени сгорели «Жигули». Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Во дворе многоквартирного дома, который находится на улице Жигулевской в Тюмени, сгорели «Жигули» пятнадцатой модели. Инцидент произошел сегодня, 25 августа, ночью.

– Вызов на диспетчерский пульт пожарной охраны поступил в первом часу ночи. Сотрудники пожарно-спасательной части № 14 прибыли на место происшествия уже через пять минут, – сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

Подоспевшие спасатели увидели авто, полностью охваченное пламенем. Однако им удалось не допустить распространения огня на припаркованные рядом машины, так как пожар ликвидировали оперативно. Над этим трудились восемь человек и 2 единицы техники.

Жильцы дома поблагодарили сотрудников пожарной охраны за скорое прибытие и спасение их автомобилей, которые находились в непосредственной близости от пожара и могли пострадать.