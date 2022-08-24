В Тобольске с места ДТП угнали мотоцикл погибшего байкера. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тобольске произошла трагедия – здесь на перекрестке улиц 1-й Луговой и Ленина погиб байкер. После аварии кто-то угнал его мотоцикл.

– 22-летний молодой человек врезался в опору освещения. Водителя госпитализировали в больницу, где он позже скончался, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина не имел права управлять двухколесным транспортом. В водительских правах не была проставлена категория «А». В настоящее время его мотоцикл ищут. После аварии он исчез.

Ранее «Комсомольская правда» – Ямал» писала, что в районе дома № 58 на улице Маяковского в Салехарде 19 августа в десятом часу вечера произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь разбился байкер.

Водитель автомобиля Hyundai поворачивал налево и должен был уступить дорогу мотоциклу, который ехал во встречном направлении. Но тот делать этого не стал, из-за чего транспортные средства столкнулись.