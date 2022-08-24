В Тюмени многодетная семья попала в ДТП после визита в поликлинику. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Авторемонтной в Тюмени произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором находилась многодетная семья. Здесь стукнулись «Шевроле Орландо» и «Шевроле Круз»: водитель первого не пропустил на перекрестке второе авто, тем самым нарушив требования дорожного знака, предписывающего движение прямо.

– В «Шевроле Орландо» в момент аварии находилась семья с тремя детьми. 2-летний мальчик не пострадал, а вот две его 5-летние сестры получили травмы. Дети ехали из поликлиники вместе с родителями, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются. ГИБДД рекомендует водителям-родителям быть аккуратнее на дороге, если в машине находятся дети.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Кстати, число аварий с участием детей в Тюмени увеличилось на 14 процентов. Такие ДТП происходят почти каждый день.