На Лесобазе в Тюмени бушевал серьезный пожар: люди слышали взрывы

В районе Лесобазы в Тюмени ночью произошел серьезный пожар. Фото - "Типичная Тюмень ЧП" в ВК.

В районе Лесобазы в Тюмени ночью произошел серьезный пожар. На улице Судостроителей загорелись промышленные строения. Очевидцы происшествия слышали взрывы, как будто «хлопнули» газовые баллоны.

По информации пресс-службе Главного управления МЧС по региону, вызов по поводу возгорания поступил в 00.53. На месте работали 6 единиц техники и 19 человек личного состава.

– Пострадали три автомобиля. Кроме того, на площади 100 квадратных метров горел мусор, – сообщили спасатели.

Названа предварительная причина пожара – короткое замыкание. К счастью, в происшествии никто не пострадал, эвакуировать также никого не пришлось.