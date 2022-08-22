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Здоровье22 августа 2022 9:30

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 августа 2022 года: заболели еще 495 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 августа 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 августа 2022 года увеличилось на 495.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 августа 2022 года увеличилось на 495.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 августа 2022 года увеличилось на 495. Всего с начала пандемии ковид подхватили 201 257 человек.

По состоянию на 22 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 704 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 29 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.

Выздоровел за сутки 22 281 человек, это на 0,2% больше в сравнении с 21 августа 2022 года. Выявлен 33 061 новый случай COVID-19. Умерли за сутки 57 человек.