Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 августа 2022 года: заболели еще 495 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 августа 2022 года увеличилось на 495. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 августа 2022 года увеличилось на 495. Всего с начала пандемии ковид подхватили 201 257 человек.

По состоянию на 22 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 704 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 29 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.

Выздоровел за сутки 22 281 человек, это на 0,2% больше в сравнении с 21 августа 2022 года. Выявлен 33 061 новый случай COVID-19. Умерли за сутки 57 человек.