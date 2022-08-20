В Тюменской области – больше 200 тысяч заболевших коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 августа 2022 года увеличилось на 570. Всего с начала пандемии ковид подхватили 200 139 человек.

По состоянию на 20 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 3 450 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 регионах.

Выздоровело за сутки 24 222 человека, или на 10,7% больше в сравнении с 19 августа 2022 г. Выявлено 40 010 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 69 человек.