Артисты из Тюмени могут принять участие в образовательном заезде «Тавриды»

Артисты из Тюмени могут принять участие в образовательном заезде форума «Таврида», который пройдет с 4 по 10 октября в Крыму. Подать заявку следует до 28 августа.

– Для этого необходимо подать заявку на одно из направлений, выполнить творческое задание и записать видеовизитку. Результаты экспертного отбора станут известны 19 сентября, – объяснили в Медиацентре молодежной политики Тюменской области.

Кстати, заезд «Сложности = возможности» состоит из 4 арт-школ: уличный театр и цирк, академическая живопись, управление творческими проектами и международная арт-школа «Здравствуй, Россия!», передает Moi-portal.ru.