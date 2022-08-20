Жителям Тюмени подсказали, как не накупать лишнего в магазинах. Фото: Вадим Бегун

Жителям Тюмени подсказали, как не накупать лишнего в магазинах. Импульсивные покупки, оказывается, не чужды каждому из нас, но есть отличный метод борьбы с таким наваждением – это планирование.

Эксперт по финансам Елена Степанова отмечает, что человек, который в детстве испытал дефицит в чем-либо, старается его восполнить в зрелом возрасте. И пока этот момент психологически не проработан, человек будет подвержен эмоциональным покупкам.

Финансовый консультант советует ходить в магазин со списком и сытыми. Также не надо хранить все деньги на карте, с которой совершаете покупки. Следует заранее положить на нее необходимую сумму для покупок.

– Если появилось желание совершить незапланированную покупку, возьмите на несколько дней паузу. Если желание не остыло, внесите ее в план расходов, – рекомендует Елена Степанова, передает «Тюменская область сегодня».