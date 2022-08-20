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Общество20 августа 2022 9:24

Тюменским дачникам дали советы, как спасти урожай от августовских заморозков

Они могут ударить, когда бахчевые не собраны полностью
Сергей Швецов
Тюменским дачникам дали советы, как спасти урожай от августовских заморозков.

Тюменским дачникам дали советы, как спасти урожай от августовских заморозков.

Фото: архив "КП"

Тюменским дачникам дали советы, как спасти урожай от августовских заморозков. Они могут ударить, когда ни бахчевые, ни свекла еще не собраны полностью.

– Наибольший вред заморозки наносят свекле. Она растет в земле до последнего, накапливая массу, витамины и сахар. Я стараюсь убирать ее как можно позже, иногда дотягивая до первых заморозков, – отмечает местная дачница Марина Матвеева.

По ее словам, все бахчевые – это южные культуры, заморозки их просто убьют. Под укрытием тыква способна пережить ночные заморозки, с утра его можно убрать при плюсовой температуре. А вот за морковь и капусту можно не волноваться, они спокойно переносят заморозки, передает tmn.aif.ru.