Тюменским дачникам дали советы, как спасти урожай от августовских заморозков. Фото: архив "КП"

Тюменским дачникам дали советы, как спасти урожай от августовских заморозков. Они могут ударить, когда ни бахчевые, ни свекла еще не собраны полностью.

– Наибольший вред заморозки наносят свекле. Она растет в земле до последнего, накапливая массу, витамины и сахар. Я стараюсь убирать ее как можно позже, иногда дотягивая до первых заморозков, – отмечает местная дачница Марина Матвеева.

По ее словам, все бахчевые – это южные культуры, заморозки их просто убьют. Под укрытием тыква способна пережить ночные заморозки, с утра его можно убрать при плюсовой температуре. А вот за морковь и капусту можно не волноваться, они спокойно переносят заморозки, передает tmn.aif.ru.